Haberler

Besnik Hasi kimdir, Besnik Hasi Türk mü, aslen nereli, Besnik Hasi hangi takımları çalıştırdı?

Besnik Hasi kimdir, Besnik Hasi Türk mü, aslen nereli, Besnik Hasi hangi takımları çalıştırdı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Besnik Hasi, futbol dünyasında hem oyunculuk kariyeri hem de teknik direktörlük geçmişiyle tanınan isimlerden biridir. Peki Besnik Hasi kimdir, aslen nerelidir ve kariyerinde hangi takımları çalıştırmıştır? Kosova kökenli Arnavut bir futbol adamı olan Hasi, futbolculuk döneminin ardından Avrupa ve Orta Doğu’da birçok kulüpte teknik direktörlük yaparak adını duyurmuştur. Özellikle disiplinli oyun anlayışı ve taktiksel yaklaşımıyla bilinen Hasi, farklı liglerde görev alarak uluslararası tecrübesin

Besnik Hasi, teknik direktörlük kariyerinde başta Belçika’nın köklü kulüplerinden Anderlecht olmak üzere, Yunanistan’da Olympiakos, Polonya’da Legia Varşova ve Suudi Arabistan’da Al-Ahli gibi önemli takımları çalıştırmıştır. Kariyer yolculuğu boyunca farklı futbol kültürlerinde görev alan Hasi, hem Avrupa hem de Orta Doğu futbolunda iz bırakmış teknik adamlar arasında gösterilmektedir. Aslen Kosovalı Arnavut olan deneyimli teknik direktör, çalıştırdığı takımlarda kısa sürede etkili olmayı hedefleyen oyun planlarıyla dikkat çekmiştir.

BESNİK HASİ KİMDİR?

Besnik Hasi, Gjakova 25 Aralık 1971,doğumlu Arnavut eski futbolcu, teknik direktördür.

Besnik Hasi, futbolculuk kariyerine 1988 yılında Liria Prizren takımında başladı. Kariyeri boyunca Avrupa’nın farklı liglerinde forma giyen Hasi; NK Zagreb, FK Dinamo Panceva, KF Prishtina, NK Samobor, KRC Genk, TSV 1860 München, Anderlecht, Lokeren ve Cercle Brugge KSV gibi önemli kulüplerde oynadı. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Hasi, 2008 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ VE GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR

Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığa yönelen Besnik Hasi, 2008 yılında Anderlecht’te yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. 2014 yılında ise aynı kulübün teknik direktörlüğüne yükseldi ve önemli başarılara imza attı. Daha sonra Avrupa ve farklı bölgelerde çeşitli takımları çalıştıran Hasi, tecrübesiyle dikkat çekti. Son olarak Süper Lig’e yükselen Amed Sportif Faaliyetler ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak Türkiye kariyerine de adım attı.

BAŞARILARI VE KAZANDIĞI KUPALAR

Oyunculuk kariyerinde özellikle KRC Genk ve Anderlecht formasıyla önemli başarılar elde eden Hasi, Belçika’da birçok kupa kazandı. Genk ile Pro League ve Belçika Kupası sevinci yaşayan deneyimli isim, Anderlecht formasıyla da lig şampiyonlukları ve Süper Kupa zaferleri elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde ise Anderlecht ile 2013-14 sezonunda Pro League şampiyonluğu yaşayarak önemli bir başarıya imza attı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız

Trump'tan savaş ilanı! "Çok sert vuracağız" dedi, tarih verdi
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim

Aynur'un katili, vahşi cinayeti tek tek anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak

ABD saldırı için saat verdi, İran'dan jet hızında yanıt geldi
Kayseri'de AVM'ye 'canlı bomba' ihbarı yapan 13 yaşındaki çocuk yakalandı

AVM'yi birbirine katan olayın arkasından 13 yaşındaki çocuk çıktı
Kalp krizinden ölen arkadaşının cenazesinde kalp krizi geçirdi

Kahreden tesadüf! Arkadaşını son yolculuğuna uğurlayacaktı...
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk

2 milyon nüfuslu insanın ihtiyacını karşılıyor! Yüzde 3'ten 98'e çıktı
Yapay zeka destekli fotoğrafla kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

Fotoğraflardaki acayiplik fark edilince anında gözaltına alındı