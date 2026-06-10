Besnik Hasi kimdir, Besnik Hasi Türk mü, aslen nereli, Besnik Hasi hangi takımları çalıştırdı?

Besnik Hasi, teknik direktörlük kariyerinde başta Belçika’nın köklü kulüplerinden Anderlecht olmak üzere, Yunanistan’da Olympiakos, Polonya’da Legia Varşova ve Suudi Arabistan’da Al-Ahli gibi önemli takımları çalıştırmıştır. Kariyer yolculuğu boyunca farklı futbol kültürlerinde görev alan Hasi, hem Avrupa hem de Orta Doğu futbolunda iz bırakmış teknik adamlar arasında gösterilmektedir. Aslen Kosovalı Arnavut olan deneyimli teknik direktör, çalıştırdığı takımlarda kısa sürede etkili olmayı hedefleyen oyun planlarıyla dikkat çekmiştir.

BESNİK HASİ KİMDİR?

Besnik Hasi, Gjakova 25 Aralık 1971,doğumlu Arnavut eski futbolcu, teknik direktördür.

Besnik Hasi, futbolculuk kariyerine 1988 yılında Liria Prizren takımında başladı. Kariyeri boyunca Avrupa’nın farklı liglerinde forma giyen Hasi; NK Zagreb, FK Dinamo Panceva, KF Prishtina, NK Samobor, KRC Genk, TSV 1860 München, Anderlecht, Lokeren ve Cercle Brugge KSV gibi önemli kulüplerde oynadı. Orta saha oyuncusu olarak görev yapan Hasi, 2008 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ VE GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR

Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığa yönelen Besnik Hasi, 2008 yılında Anderlecht’te yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. 2014 yılında ise aynı kulübün teknik direktörlüğüne yükseldi ve önemli başarılara imza attı. Daha sonra Avrupa ve farklı bölgelerde çeşitli takımları çalıştıran Hasi, tecrübesiyle dikkat çekti. Son olarak Süper Lig’e yükselen Amed Sportif Faaliyetler ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak Türkiye kariyerine de adım attı.

BAŞARILARI VE KAZANDIĞI KUPALAR

Oyunculuk kariyerinde özellikle KRC Genk ve Anderlecht formasıyla önemli başarılar elde eden Hasi, Belçika’da birçok kupa kazandı. Genk ile Pro League ve Belçika Kupası sevinci yaşayan deneyimli isim, Anderlecht formasıyla da lig şampiyonlukları ve Süper Kupa zaferleri elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde ise Anderlecht ile 2013-14 sezonunda Pro League şampiyonluğu yaşayarak önemli bir başarıya imza attı.