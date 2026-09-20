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Karabük'ün UNESCO mirası Safranbolu'da hafta sonu turist hareketliliği yaşandı

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi hafta sonu yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Ziyaretçiler Arnavut kaldırımlı sokaklarda gezdi, müze ve konakları gördü, Hıdırlık Tepesi'nden manzarayı izleyip lokum ve hediyelik eşya aldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketlilik yaşandı.

Tarihi konaklarıyla ünlü ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında gezdi, müze ve konakları ziyaret etti.

Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyreden tatilciler, lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Kaynak: AA
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