Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Inter'den kiralık olarak transfer ettiği Arnavut futbolcu Kristjan Asllani'yi İstanbul'a getirdi. 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ'IN, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'den kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Kristjan Asllani, İstanbul'a geldi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Siyah-beyazlı ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'den kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Kristjan Asllani'yi İstanbul'a getirdi. 23 yaşındaki Arnavut futbolcu Asllani'yi taşıyan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçak Milano'dan kalkıp saat 11.30 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Asllani, havalimanındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçecek ve daha sonra kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
