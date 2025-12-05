Haberler

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede Sırp belediye başkanları yemin ederek görevlerine başladı

Güncelleme:
Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç ve Kuzey Mitroviça belediyelerinde Sırp Listesi'nin kazanan belediye başkanları yemin ederek görevlerine başladı. Yeni başkanlar, Arnavut belediye başkanlarının aldığı kararları iptal edeceklerini açıkladı.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta yaşadığı Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç ve Kuzey Mitroviça belediyelerinde 12 Ekim'de yapılan yerel seçimi kazanan Sırp belediye başkanları yemin ederek görevlerine başladı.

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki ve Sırbistan'ın da desteklediği "Sırp Listesi"nin söz konusu 4 belediyede yerel seçimi kazanan adayları için, belediye meclislerinde yemin töreni düzenlendi.

Belediye başkanları Zveçan'da Dragisa Milovic, Zubin Potok'ta Milos Perovic, Leposavic'te Zoran Todic, Kuzey Mitroviça'da Milan Radojevic ile belediye meclis üyeleri düzenlenen törenlerde yemin ederek görevlerine başladı.

Söz konusu belediyelerde Mayıs 2023'ten bu yana başkanlık yapan Arnavut belediye başkanları ile yeni Sırp başkanlar arasında devir teslim töreni yapılmadı.

Sırp Listesi, Arnavut belediye başkanlarının aldığı ve "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri kararları iptal edeceklerini bildirmişti.

Kosova Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelindeki belediye meclislerinin kuruluş oturumlarında her şeyin düzenli şekilde ve Kosova Anayasası'na uygun olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Öte yandan, yerel basına yansıyan görüntülerde, Mitroviça'nın kuzeyindeki meydanda Sırpların, Sırp bayraklarıyla kutlama yaptıkları görüldü.

Kosova'da 12 Ekim'de yapılan yerel seçimde, ülkenin kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç ve Kuzey Mitroviça belediyelerini Sırp belediye başkan adayları kazanmıştı.

Kosova'nın kuzeyinde 2023'teki olaylı yerel seçimler

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç ve Kuzey Mitroviça belediyelerinde 23 Nisan 2023'te yapılan olağanüstü yerel seçimleri çoğunluğu oluşturan Sırpların boykot etmesi sonucu azınlıktaki Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanmıştı.

Kosovalı Sırplar, Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasının ardından haftalar süren gösteriler düzenlemişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında gerginlikler yaşanmış, 29 Mayıs 2023'te belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 93 KFOR askeri yaralanmıştı. Gelişmeler üzerine KFOR bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Avrupa Birliği (AB), Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
