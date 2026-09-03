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Seferi, Kayserispor'un golcüsü oldu

Seferi, Kayserispor'un golcüsü oldu
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Kayserispor, TFF 1. Lig 5. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Arnavut oyuncu Taulant Seferi, 53. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu sezon 5 maçta 3 gol kaydeden Seferi, takımının en golcü ismi.

Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Taulant Seferi ligdeki üçüncü golünü attı.

Kayserispor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Karagümrük maçında sahaya ilk on birde çıkan ve 79 dakika sahada kalan Taulant Seferi 1 gol kaydetti. 53. dakikada Benhur Keser'in asistinde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren Seferi gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızı forma ile 5 maçta forma giyen Taulant Seferi 3 gol kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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