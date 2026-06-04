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Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı

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Arnavut taraftarlar, Tiran'da oynanan hazırlık maçı öncesinde İsrail milli marşı sırasında ıslıklı protestoda bulundu. Tribünlerde yaşanan anlar dikkat çekti.

  • Arnavutluk ile İsrail arasında Tiran'da oynanan hazırlık maçı öncesinde İsrail milli marşı Arnavut taraftarlarca ıslıklandı.
  • Protesto, maç öncesi seremonide gerçekleşti ve stadyumda gerginliğe yol açtı.
  • Güvenlik önlemleri artırıldı ancak karşılaşma planlandığı gibi başladı.

Arnavutluk ile İsrail arasında oynanan hazırlık maçı öncesinde tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı. Arnavut taraftarlar, İsrail milli marşı sırasında ıslıklı protestoda bulundu.

ARNAVUT TARAFTARLARDAN İSRAİL MİLLİ MARŞINA PROTESTO

Arnavutluk ile İsrail arasında Tiran'da oynanan hazırlık karşılaşması öncesinde tribünlerde yaşananlar gündem oldu. Maç öncesi seremonide çalınan İsrail milli marşı, bazı Arnavut taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi.

TRİBÜNLERDEN YOĞUN TEPKİ

Karşılaşmanın başlamasından önce gerçekleştirilen milli marş seremonisinde tribünlerden yükselen ıslık sesleri dikkat çekti. İsrail milli marşının çalındığı sırada yaşanan protesto, stadyumdaki atmosferi bir anda değiştirdi.

MAÇ ÖNCESİ GERGİN ANLAR

Tiran'da oynanan mücadele öncesinde yaşanan olaylar, sosyal medyada ve uluslararası basında da geniş yankı buldu. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtilirken, karşılaşma planlandığı şekilde başladı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Tribünlerden gelen protesto görüntüleri kısa sürede birçok platformda paylaşılırken, futbol kamuoyunda da farklı yorumlara neden oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

helal olsun size

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