Karadağ'da Türk Vatandaşlarına Yönelik Protestolar ve Gözaltılar

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Türk vatandaşlarını hedef alan protesto gösterilerinde Türklere yönelik saldırı hazırlığında bulunan kişilerin gözaltına alındığı ve çok sayıda beyzbol sopasına el konulduğunu açıklandı.

Karadağ'da Cumartesi akşamı Türk vatandaşlarının da karıştığı bir kavgada Karadağlı bir gencin bıçaklanarak yaralanmasının ardından Türk vatandaşları aleyhindeki gerginlik bu gece de devam etti. Podgoritsa'da olayların patlak verdiği Zabjelo semtinden yürüyüşe geçen kalabalık bir grup, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında şehir merkezine doğru yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, eylem boyunca "Türkler dışarı" sloganları attı. Karadağ polisi ayrıca, Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı yaptığından şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığını ve saldırıda kullanılmak istenen çok sayıda beyzbol sopasına da el konulduğunu duyurdu. Polis, gelişmeler üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

Bazı kullanıcılar da sosyal medyada Türk vatandaşlarının Karadağ'dan kitlesel olarak ayrıldığı iddiasıyla havalimanından görüntüler paylaştı.

Arnavut partisi, Türklere vize kararına tepki gösterdi

Karadağ'daki Arnavut azınlığı temsil eden siyasi partilerden Yeni Demokratik Güç (Forca), hükümetin Türk vatandaşlarına geçici olarak vize uygulamaya başlama konusundaki aceleci kararının Türkiye ile Karadağ arasındaki iyi ilişkileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, "Oluşan durum, yargı sistemi aracılığıyla çözülebilirdi ve diplomatik ilişkilere yansımaması gerekirdi" denildi.

Dışişleri Bakanı İbrahimovic'in hükümetten ayrılabileceği iddiası

Karadağ medyasındaki bazı haberlerde ise Boşnak Partisi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'in Başbakan Milojko Spajic'e Türk vatandaşlarına vize uygulanması halinde hükümetten ayrılacağı tehdidinde bulunduğu iddiasına yer verildi. Haberlerde ayrıca, Türkiye'nin Karadağ'a misilleme adımlar atması halinde bunun hem ekonomi hem de çok sayıda Karadağ vatandaşının Türkiye'de tedavi görüyor olması nedeniyle vatandaşlara olumsuz etkileri olacağı ifade edildi.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic: "Politikacılar kışkırttı"

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ise Karadağ'da Türk vatandaşlarını hedef alan grupların politikacılar tarafından kışkırtıldığına dikkat çekti. Dün gece sokaklarda "Türkler dışarı" sloganlarıyla yürüyen kalabalığın görüntülerini sosyal medyada yorumlayan Fejzic, "Bazı politikacılar, Karadağ'a gelen Türk sayısını 110 bin seviyesine kadar yükseltip yalanlar yayarak halkın bir kesimini kasıtlı bir şekilde kışkırttı" ifadelerini kullandı. Öfkeli grubun Türk vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırmasına tepki gösteren Fejzic, "Sorunun kaynağı Türkler değil, Karadağ'ı istikrarsızlaştırıp Avrupa Birliği'ne giden yolunu kapatmaya çalışanlar" diye yazdı.

Karadağ Başbakanından vize açıklaması

Karadağ polisi, bıçaklama olayına karıştıkları şüphesiyle bir Türkiye vatandaşı ve bir Azerbaycan vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı. Bunun yanı sıra, yasal ikamet belgesi olmadığı şüphesiyle 45 Türk vatandaşının daha gözaltına alındığı belirtilmişti. Olayların ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de bir açıklama yayımlayarak, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.

Karadağ makamlarına ait verilere göre ülkede yaklaşık 13 bin 300 Türk vatandaşı ikamet ediyor. - PODGORICA