Bodrum FK'dan ayrılan Seferi, Kayserispor'la anlaştı
Trendyol 1'inci Lig ekibi Bodrum FK'dan ayrılan Arnavut kanat oyuncusu Taulant Seferi, Süper Lig ekibi Kayserispor ile sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Bodrum FK'da 17 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.
MUĞLA'nın Trendyol 1'inci Lig'deki temsilcisi Bodrum FK'dan ayrılan Arnavut kanat oyuncusu Taulant Seferi, ligdeki rakiplerden Kayserispor'la anlaştı. Bodrum ekibinde 2 sezon forma giydikten sonra kulübe veda eden 30 yaşındaki Seferi Türkiye'de kaldı. Seferi geçen sezon ligde 17 gol, 7 asistle Bodrum FK'yı hücumda sırtlamıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı