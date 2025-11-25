Haberler

Beşiktaş taraftarını hayrete düşüren gol

Beşiktaş taraftarını hayrete düşüren gol
Güncelleme:
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un RAMS Başakşehir deplasmanında 4-3 kazandığı unutulmaz maçın kahramanı, sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Trabzonspor'a katılan Ernest Muçi oldu. Arnavut yıldız, yeni takımıyla ilk gollerini attığı karşılaşmada adeta tarihe geçti. Muçi'nin bu olağanüstü performansı sosyal medyada Beşiktaş camiasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

  • Ernest Muçi, Trabzonspor'un RAMS Başakşehir'i 4-3 yendiği maçta iki gol attı.
  • Ernest Muçi, 90+11. dakikada attığı golle Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.
  • Trabzonspor, Ernest Muçi için 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un RAMS Başakşehir deplasmanında 4-3 kazandığı unutulmaz maçın kahramanı, sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Trabzonspor'a katılan Ernest Muçi oldu. Arnavut yıldız, yeni takımıyla ilk gollerini attığı karşılaşmada adeta tarihe geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI, TRABZONSPOR'U SIRTLADI

Beşiktaş'ın yaz döneminde sürpriz bir şekilde Trabzonspor'a kiraladığı Muçi, RAMS Başakşehir karşısında oyuna sonradan girmesine rağmen maçın kaderini değiştirdi. 63. dakikada sakatlanan Folcarelli'nin yerine sahaya adım atan 24 yaşındaki futbolcu, Bordo-Mavili formayla hem ilk golünü hem de en kritik anlarda sorumluluk alabileceğini gösterdi.

MAÇA DAMGA VURAN PERFORMANS

Muçi, 77. dakikada attığı golle takımını 3-2 öne geçirerek rüzgârı Trabzonspor'a çevirdi. RAMS Başakşehir'in 90+1'de Bertuğ Yıldırım'la skoru 3-3'e getirmesiyle maç tam kapanacak gibi görünürken Arnavut yıldız yeniden sahne aldı.

90+11'DE FÜZE GİBİ GOL: KÖŞEDEKİ ÖRÜMCEĞİ ALDI

Uzatmalara +11 dakika eklendi. Dakikalar 90+11'i gösterdiğinde yay gerisinde topu alan Muçi, sol ayağıyla nefis bir şut gönderdi. Top, kalecinin bakışları arasında adeta köşedeki örümceği aldı ve ağlara çarptı. Bu gol sadece Trabzonspor için değil, sezonun tüm takımları için unutulmaz anlardan biri oldu.

Muçi'nin bu olağanüstü performansı sosyal medyada Beşiktaş camiasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. "Bizde yoktu da Trabzon'da mı var?", "Bu çocuğu nasıl bıraktık?", "Kahredici gol" gibi yorumlar maç sonrasında siyah-beyazlı taraftarların en çok paylaştığı ifadeler oldu.

OPSİYON GÜNDEMDE

Trabzonspor'un 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuna sahip olduğu Muçi, RAMS Başakşehir maçındaki performansıyla opsiyonun kullanılmasına dair güçlü bir mesaj verdi. Bordo-Mavili yönetimin bu performans sonrası harekete geçmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
