Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Arnavut mevkidaşı Dimo ile görüştü

Güncelleme:
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo'yu Türkiye'de ağırladı. Ziyaret Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında gerçekleşti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Arnavutluk Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ferdinant Dimo ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına ziyarette bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
