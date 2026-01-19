Haberler

Trabzonspor'da Ernest Muçi'den 12 yıl sonra yeni seri

Trabzonspor'da Ernest Muçi'den 12 yıl sonra yeni seri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Kocaelispor'a attığı golle Trendyol Süper Lig'deki gol serisini 6 maça çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Ligdeki gol sayısını ise 8'e yükselten Muçi, 12 yıl sonra 5 maçlık gol serisini geride bıraktı.

Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Kocaelispor maçında attığı golle Trendyol Süper Lig'deki gol serisini 6 maça çıkardı. Ligdeki gol sayısını da 8'e yükselten Muçi, Paulo Henrique'nin 2013-2014 sezonunda yakaladığı 5 maçlık gol serisini 12 yıl sonra geçen ilk isim oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da galibiyet golüne imza atan Ernist Muçi, gol serisini sürdürdü. Bordo-mavili formayla son 6 maçta 8 gole ulaşan Arnavut futbolcu, Paulo Henrique'nin 2013-2014 sezonunda yakaladığı 5 maçlık üst üste gol atma serisini 12 yıl sonra geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu alandaki rekor ise 2011-2012 sezonunda bordo-mavili formayla 32 golle gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz'a ait. Burak Yılmaz, söz konusu sezonda 8 maç üst üste fileleri havalandırırken, bu süreçte toplam 13 gol kaydetmişti.

Ligde 13 puanlık katkı

Trabzonspor, Ernist Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan topladı.

Bordo-mavili takıma transferinin ilk döneminde eleştirilerin odağında yer alan ancak Teknik Direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Arnavut futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla öne çıkan isim oldu.

Ligin 13. haftasında Trabzonspor'un, deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 62. dakikada oyuna giren Muçi, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. 14. haftada bordo-mavililerin sahasında Konyaspor'u 3-1'le geçtiği müsabakada şık bir frikik golüne imza atan Muçi, 15. haftada Göztepe karşılaşmasında da 2 gole imza attı. 16. haftada bordo-mavili takımın Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşma, 1. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 kaybedilen mücadelede ve son olarak Kocaelispor'a karşı 2-1 kazanılan maçlarda da Ernest Muçi rakip fileleri birer kez havalandırdı.

Ligde ve kupada 10 gole ulaştı

Trendyol Süper Lig'de son 6 maçta 8 kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor'un, İstanbulspor'u 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Muçi'nin ligde ve kupada gol sayısı 10'a yükseldi.

Başakşehir ve Kocaelispor maçlarında son dakika golleri

Arnavut futbolcu, Başakşehir müsabakasında 77 ve 90+11. dakikalarda fileleri sarsarken, Kocaelispor maçında ise 90+1. dakikada attığı bordo-mavililere son dakikalarda 3 puanı getirdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Dananın kuyruğu kopuyor! N'Golo Kante krizinde düğüm bugün çözülecek

Kante transferinden neden kriz çıktığı belli oldu
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar