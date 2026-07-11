Özgür Özel: CHP'den ayrılırsak yeni partinin genel başkanı olacağım

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti hazırlıklarına başladığını söyleyerek CHP'den ayrılmaları durumunda kurulacak partinin genel başkanı olacağını ve teknik-hukukçu ağırlıklı 30 kişilik bir kurucular kuruluyla hazırlıkların yürütüldüğünü bildirdi. Özel, "Yeni parti kurulum sürecini bir grup arkadaşımız yürütüyor. CHP'de kalmamızın mümkün olmadığını gördüğümüz anda kurulmuş yeni partiye geçip orada ilerleriz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlayarak, değerlendirmelerde bulundu. Geleneksel seçmen ve örgüt içindeki bazı kesimlerin partide kalınması yönünde görüş bildirdiği sorulan Özel, "Ben de o taraftayım. Temelde CHP'de kalınması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu imkansız kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mesela ilk iş, AKP yargısını meşrulaştırmak oldu. 'Yargı süreçlerine saygılı olacağız...'. Bu lafı duy, daha ne konuşacağız? AKP siyaseten kendisini hedef belirlediği kişilere yargı eliyle operasyon yapıyor ve burada ilk slogan 'arınma'. Yani CHP'nin kirli olduğunu kabul etme" dedi.

Süreci "CHP'yi adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma ve lidersizleştirme yapılıyor" şeklinde tanımlayan Özel, "Kavga 2023 CHP'siyle değil, yeni çıkan iradesiyle yapılıyor. Sen 2025 sonuçlarında çıkan il, ilçe başkanlarından ne istiyorsun? Akşam arıyor il başkanını 'Benimle çalışır mısın?' diye soruyor. 'İstediğinizi yapamam' deyince bir gün sonra disipline veriyor. En çok içimi yakan; bütün kadın üyelerimiz bir Kadın Kolları Başkanı seçmiş. Erkekler, kadınların seçtiği Kadın Kolları Başkanı'nı görevden alıyor. Gençler için de aynı. Bu artık tamamen gerçek üstü bir durum" ifadelerini kullandı.

"YSK 'KURULTAY YAPILAMAZ' DERSE İNSANLAR KEMAL BEY'E DEĞİL YSK'YE KIZAR"

Özel, şöyle devam etti:

"İstanbul'a kayyım atandığında kongremizi yaptırdılar. Hatta mahkemenin 'Yapmayacaksınız' diye tedbir kararına rağmen yapıldı. Gönlünüzden kurultay yapmak geçiyorsa, alın kararı, yollayın ilçe seçim kuruluna, onlar yapmıyorsa hep birlikte onlara kızalım. Neden denemiyorlar? Çünkü biliyorlar ki kongre yapmaya kalktıklarında yapabilirler. 'Yapılamaz' diyen sadece Kemal Bey'in arkadaşları. YSK 'Yapılamaz' derse, o zaman insanlar Kemal Bey'e değil de YSK'ye kızar. O yüzden burada iyi niyet göremiyorum."

Bugün de yapılanların karşısında bütün üzüntüme, kırgınlığıma rağmen bir şey söylemiyorum. Tamamen seçilmeden yönetme, şekli bir seçimle iktidarda kalma çabası var. Biz 833 delege imzasıyla başvurduk. Onlar Kemal Bey'in masasında ama gereğini yapmıyor. Mahkemeye başvuracağız. Bu durumda kongre için kayyım atanması söz konusu. Kemal Bey 'Kayyım atansa daha mı iyi?' diyor. Vallahi daha iyi. Çünkü yetki sınırı belli. 40 gün içinde kongre yapar, eleman alamaz veya atamaz. Zorunlu harcamaları yapar. Şimdi alan, satan, vuran, kıran, 25 yıllık personeli işinden eden, polisle partiye giren bir durumla karşı karşıyayız."

ÖZEL, YENİ PARTİ KURMA HAZIRLIĞINI ANLATTI

Butlan kararından sonra partiden çıkıp yürüyüşe başladıklarında ilk duyduğu sözlerin çoğunun "Partiyi bunlara bırakma" yönünde olduğunu, ancak sağır duvara dönüldükçe yeni parti beklentisinin sahada kuvvetlendiğini belirten Özel, anketlerde de yeni parti söyleminin yükseldiğini söyledi. Bu duruma karşı hazırlık yaptıklarını dile getiren Özel, tüzük, program, isim ve logo üzerinde çalışan arkadaşları olduğunu kaydetti. "Temelde bir yeni parti kuruluş süreci var" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer CHP'den ayrılırsak kurulan yeni partinin genel başkanı olacağım, sıfırdan yeni bir parti kuracağız. O partinin örgütlenmesini tamamlayıp, seçime girme yeterliliğine kavuşturacağız. Biz o partiye geçmeyeceğiz. Partide geçmişte görev almış, şu an aktif siyasette olmayan arkadaşlarımızın genel başkan ve yönetici olduğu, bir baskın seçimde hepimizin katılacağı bir alternatifi hazır tutacağız. Ama bu felaket senaryosu için. Diğeri, sıfırdan bir partinin kurulup orada olmamız. Arkadaşlarımız yeni partiyi bir yandan kuruyor. Belki parti önceden kurulur ve biraz mesafe alır. Katılım daha sonra olur. Biz partiye katılıp, ilk kurultayını yaparız. Şu an hiçbir şey yapmıyor değiliz. Yeni parti kurulum sürecini bir grup arkadaşımız yürütüyor. CHP'de kalmamızın mümkün olmadığını gördüğümüz anda kurulmuş yeni partiye geçip orada ilerleriz."

Zaten 30 tane kurucular kurulu üyesi oluyor. Orada bir başkan, yönetici ayrımı yok. Orada zaten bana ihtiyaç yok. Hatta 'Kurucular kurulunda sürpriz isimler olacak' diye şeyler söyleniyor. Benim düşüncem hiçbir sürprizin olmaması. Kuruluşun teknik anlamda yapılmasını düşünüyoruz. Teknik olarak orada hukukçu, çevik arkadaşlar orayı hazır etsin. Sonra biz eğer gideceksek, gönüllü 100 binlerce kurucuyla birlikte partiye katılabiliriz."

"CUMHUR İTTİFAKI SÖYLEMLERİ ENDİŞE VERİYOR"

DSP'nin mevcut konumuna atıfta bulunularak CHP'nin de ileride benzer bir duruma düşürülme riskinin sorulması üzerine Özel, Cumhur İttifakı'nın dış politika yaklaşımına ve söylemlerine uyum sağlamaya çalışan adımları endişeyle takip ettiklerini söyledi. Özel, şöyle devam etti:

"Biz gidelim diye her şeyi yapıyorlar. Biz gittikten sonra her şey olabilir. Hiç değilse DSP, genel başkanını kendi seçti. Mahkeme atamadı. Düşünün, Ecevit'in partisi hayatı boyunca Ecevit'e küfretmiş, hastalığıyla alay etmiş kişiyle ittifak yaptı ama sonuçta o genel başkanı DSP'nin üyeleri seçti. DSP'lileşme meselesi bir yandan kulağa Cumhur İttifakı'nda yer alma açısından korkunç görünse de bir yandan acı acı tebessüm ettiriyor."

"TRUMP, ERDOĞAN'I KULLANIŞLI, İŞ BİRLİĞİ YAPABİLECEĞİ BİR PARTNER OLARAK GÖRÜYOR"

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ni ve ABD'nin İran'a yönelik saldırı talimatını değerlendiren Özel, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerinin onu memnun etmek üzerine kurulu olduğunu, Ankara'da kalındığı gece İran'ı vurma talimatı verildiğini ifade etti. Uluslararası ilişkilerde bir ülkeyi ziyaret ederken komşuları hakkında kötü söz söylenmeyeceği kuralını hatırlatan Özel, "Son dönemde Türkiye diplomaside liderine övgüler yapılan ama ülkenin kendisine diplomatik olarak özen gösterilmeyen bir ülke haline geldi. İran'a verilen saldırı talimatı, Erdoğan'a söylenen tüm övgülerin altının boş olduğunu, çıkar ilişkisi üzerinden söylendiğini, Erdoğan'ı Türkiye'de güçlendirmek üzere olduğunu gösterir. Erdoğan'ı dünyada ve bölge dengelerinde bir yere saymıyor. Kullanışlı, iş birliği yapabileceği bir kişisel partner olarak görüyor. Erdoğan'ın beklentisinin de Türkiye'ye dair değil, kendi iktidarını sürdürmeye dair olduğunu görüyor. O yüzden uluslararası alanda küçük düşecek şeylerden kaçınmıyor ama Türkiye iç siyasetinde kullanabileceği şeyler söylüyor" diye konuştu.

"NATO İÇERİSİNDEKİ YENİ İTTİFAKLARDA DOĞRU POZİYON ALMAK LAZIM"

NATO Zirvesi sonrası yayımlanan bildiriye ve Türkiye'nin dış politikadaki pozisyonuna değinen Özel, Türkiye'nin soğuk savaş döneminde bile hem Batı ittifakının parçası kalmayı hem de Rusya ile komşuluk ilişkilerini yönetmeyi başaran güçlü bir diplomasi geleneği olduğunu vurguladı. Ankara'daki NATO toplantısında Ukrayna'ya destek paketinin açıklanmasının Türkiye-Rusya ilişkileri açısından dikkatle bakılması gereken bir konu olduğunu ifade eden Özel, sarkaç politikası izlendiğini ve Türkiye'nin her iki tarafa da uzaklaşarak kaybettiğini söyledi.

Özel, "NATO bir şeyi söylüyor, ABD dayatıyor diye bunların peşine takılmak değil, kendi dengelerimizi gözetmek lazım. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişte ilişkilerde çok taraflılık var. Artık bir metnin altında eskisi gibi birleşmek, herkesin sahiplenmesi mümkün değil. Bildiriye de bir sürü itiraz var. Bu yeni düzende Türkiye'nin kendisini bir lidere, ülkeye angaje etmek yerine çok taraflı ilişkileri görmesi gerekir. Hem NATO içinde yeni ittifaklar var, bunların içinde doğru pozisyon almak lazım hem de NATO dışında iş birliği arayışlarına girmek lazım. AKP siyasetini aşırı olumlayan çevreler, dış politikanın Erdoğan'ın kişisel ilişkileri üzerinden olmasının yeni düzene uygun olduğunu söylüyor. Oysa yeni düzen çok daha fazla diplomasiyi, esnekliği ve kurumsallığı gerektiriyor. Kişisel ilişkilere kapılırsanız, bu güçlü ülkelerin işine yarıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA