Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında Orta Doğu'da artan tansiyona ve Türkiye'nin bölgedeki kritik rolüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin sonuç bildirgesinde yer alan ve "bir üyeye yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını" öngören meşhur 5. madde vurgusu, Rutte'ye yöneltilen soruların odak noktasındaydı.

5. MADDE SORUSUNA 'ERDOĞAN BİLGE BİR LİDER' YANITI

Türkiye, İsrail ve Suriye denklemini kapsayabilecek muhtemel bir çatışma senaryosunda NATO'nun 5. maddeyi işleterek Türkiye'nin yanında yer alıp almayacağı sorusunu yanıtlayan Rutte, net bir taahhüt vermek yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi tecrübesine dikkat çekti.

Sky News Arabia'ya konuşan Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece bilge bir cumhurbaşkanı. Başkan Donald Trump'ın Erdoğan hakkında söylediği, onun bilge bir lider olduğu yönündeki değerlendirmeye tamamen katılıyorum." yanıtını verdi.

Erdoğan'ın uzun yıllara dayanan devlet tecrübesine ve liderliğine olan güvenini vurgulayan Genel Sekreter, Türkiye'nin "kontrolden çıkacak bir durumun içine girmekten kaçınacağına" inandığını ifade etti.

"NETANYAHU ÇATIŞMAYI KAÇINILMAZ HALE GETİRİRSE?" SORUSU YANITSIZ KALDI

Rutte'nin Türkiye'nin çatışmadan kaçınacağına yönelik sözlerinin ardından gazetecilerden, "Peki ya Netanyahu çatışmayı kaçınılmaz hale getirirse?" şeklinde kritik bir soru geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarına yönelik bu soruya da doğrudan yanıt vermekten kaçınan NATO Genel Sekreteri, konuyu Hamas'ın saldırılarına bağlayarak, "Bu konuda spekülasyon yapmak istemem. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e düzenlediği korkunç saldırıyı unutmayalım. Yani bu süreç İsrail ile başlamadı." dedi.

Kaynak: Haberler.com