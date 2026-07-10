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Eskişehir-Ankara yolu trafiğe açıldı

Eskişehir-Ankara yolu trafiğe açıldı
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Eskişehir-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, piliç yüklü tır kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Yola saçılan tavuklar ve hasarlı tır, vinç ve iş makinası yardımıyla kaldırılarak trafik akışı sağlandı.

Eskişehir-Ankara kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada ağır hasar alan tır ve yola saçılan tavuklar kaldırılarak trafik akışı sağlandı.

Kaza, sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara kara olunun Sivrihisar ilçesinden geçen bölümünde meydana gelmiş, İ.D.(56) idaresindeki paketlenmiş piliç yüklü tır henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile akaryakıt istasyonunun tabelası yola devrilirken kullanılamaz hale gelen tır yolu trafiğe kapatmıştı.

Kaza sonrası kapanan yolu açmak için çalışma başlatıldı. Vinç yardımıyla tırın enkazı yoldan kaldırıldı. Yere dökülen paketli piliçler ise iş makinası yardımı ile toplandı. Yol, çalışmaların ardından kontrollü şekilde trafiğe açıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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