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Ankara-Eskişehir yolunda iki motosiklet aynı istikametteki otomobile çarptı: 2 yaralı

Ankara-Eskişehir yolunda iki motosiklet aynı istikametteki otomobile çarptı: 2 yaralı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki motosikletin aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki motosikletin aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde, Ankara istikametinde seyir halinde olan A.D. idaresindeki 31 AVY 765 plakalı motosiklet ile Irak uyruklu A.M.'nin kullandığı 06 EBH 106 plakalı motosiklet, Sivrihisar ilçesi yakınlarında M.H. yönetimindeki 46 AGG 541 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletlerin sürücüleri A.D. ve A.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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