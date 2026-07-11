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Hava Kuvvetleri, Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti ulaştırdı

Hava Kuvvetleri, Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti ulaştırdı
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait ambulans uçakla Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti taşındığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ambulans uçak ile Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Hayata umut taşımaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait ambulans uçağımız, acil organ nakli bekleyen vatandaşlarımız için havalandı. 11 Temmuz 2026 tarihinde Samsun'dan Ankara'ya 1 karaciğer ve 2 böbrek grefti."

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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