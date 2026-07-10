NATO karşıtı eylemlerde gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı

Ankara'da NATO Zirvesi'nin protesto edildiği eylemde gözaltına alınan, Halkevleri'nden 3, Türkiye İşçi Partisi'nden 1 ve Devrim Partisi'nden 1 avukatın, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

4 KİŞİNİN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi sırasında, Ankara Kurtuluş Parkı ile Dikmen Caddesi'nde düzenlenen NATO karşıtı eylemlerde gözaltına alınan, Halkevleri'nden 3, Türkiye İşçi Partisi'nden 1 ve Devrim Partisi'nden 1 avukatın emniyetteki ifadeleri tamamlandı.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Avukatların sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılmalarına karar verildiği öğrenildi.

Öte yandan, NATO karşıtı eylemlerde gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi'nden 6 avukat ile Türkiye Komünist Partisi'nden 3 avukatın, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da 7 Temmuz'da başlayan 36. NATO Zirvesi'ne karşı bazı gruplar tarafından "NATO'ya Hayır" sloganıyla eylem çağrısı yapıldı. Kurtuluş Parkı'nda yapılan eyleme müdahale edildi. DEM Parti, EMEP ve TİP milletvekillerinin de katıldığı eylemde yaklaşık 75 kişi gözaltına alındı.