Haberler

Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama Haber Videosunu İzle
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da konakladığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama geldi. İddiaları yalanlayan otelin müdürü Hakan Arslan, "Bizim otelimiz içerisinde, odamız içerisinde yapılan en ufak bir tuvaletle alakalı değişiklik yoktu. Yemeklerini bizim şef arkadaşlarımız orada hazırladı ama Sayın Trump'ın kendi şeflerinin bilgisi ve izlemesi dahilinde yaptılar." dedi.

Abd Başkanı Donald Trump’ın Ankara ziyareti sırasında konakladığı otele dışarıdan özel tuvalet getirildiği ve biyolojik atıklarının ABD'ye geri götürüldüğü iddiaları otel yönetimi tarafından yalanlandı.

İddialara yanıt veren otelin genel müdürü Hakan Arslan, oda içerisinde tuvaletle alakalı en ufak bir değişiklik yapılmadığını belirtti. Arslan, bu tür dedikoduların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"TUVALETLE ALAKALI EN UFAK DEĞİŞİKLİK YOKTU"

CNN Türk'e konuşan Hakan Arslan, "Bizim otelimiz içerisinde, odamız içerisinde yapılan en ufak bir tuvaletle alakalı değişiklik yoktu. Yemeklerini bizim şef arkadaşlarımız orada hazırladı ama Sayın Trump'ın kendi şeflerinin bilgisi ve izlemesi dahilinde yaptılar. Kendisiyle tanışabilme şansımız oldu ve bize karşı, özellikle otel çalışanlarına yönelik gerçekten çok tevazu sahibi olarak ve çok nezaketli bir şekilde yaklaştı." dedi.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

Ankara'da taşlar yerinden oynayacak! İkisi de aynı fikirde birleşti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Otel müdürü yalan söylüyor bütün devlet başkanları yabancı ülkeye giderlerken tuvaletleri götürürler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Dünya Kupası'nda forma giymişti: Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu

Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu
Karasu sahiline vuran İHA'yı evine götürüp ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz
Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler