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Ankara Keçiörengücü, Yunus Emre Metin ile Oktay Gürdal'ı transfer etti

Ankara Keçiörengücü, Yunus Emre Metin ile Oktay Gürdal'ı transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Keçtaş Ankara Keçiörengücü, stoper Yunus Emre Metin ve sağ bek Oktay Gürdal’ı kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, stoper Yunus Emre Metin ile sağ bek Oktay Gürdal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Sincan Belediyesi Ankaraspor forması giyen 22 yaşındaki stoper Yunus Emre Metin ile geçen sezon 3. lig ekiplerinden Yozgat Belediyesi Bozok Spor forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Oktay Gürdal'ın transfer edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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