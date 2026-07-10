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NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba Haber Videosunu İzle
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderlerin eşleri onuruna verdiği davetten yeni görüntüler ortaya çıktı. Davette sahne alan Süperstar Ajda Pekkan'ın performansı büyük ilgi görürken, Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babišová'nın paylaştığı videoda kendisine ikram edilen tatlının üzerine adının ve soyadının baş harflerinin işlendiği kişiye özel sunum da dikkat çekti.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini özel bir davette ağırladı. Programda ünlü şarkıcı Ajda Pekkan da sahne alarak konuklara mini bir konser verdi.

Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babišová'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, davete ilişkin yeni detayları ortaya çıkardı.

TATLIDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Videoda, konuklara ikram edilen tatlının üzerinde Monika Babišová'nın adının ve soyadının baş harflerinden oluşan "MB" süslemesinin yer aldığı görüldü. Kişiye özel hazırlanan sunum, davetin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

AJDA PEKKAN SAHNE ALDI

Paylaşılan görüntülerde Ajda Pekkan'ın sahnede seslendirdiği eserler de yer aldı. Davete katılan lider eşlerinin müzik dinletisini ilgiyle takip ettiği görüldü.

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen sosyal etkinlikler arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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