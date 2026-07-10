NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini özel bir davette ağırladı. Programda ünlü şarkıcı Ajda Pekkan da sahne alarak konuklara mini bir konser verdi.

Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babišová'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, davete ilişkin yeni detayları ortaya çıkardı.

TATLIDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Videoda, konuklara ikram edilen tatlının üzerinde Monika Babišová'nın adının ve soyadının baş harflerinden oluşan "MB" süslemesinin yer aldığı görüldü. Kişiye özel hazırlanan sunum, davetin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

AJDA PEKKAN SAHNE ALDI

Paylaşılan görüntülerde Ajda Pekkan'ın sahnede seslendirdiği eserler de yer aldı. Davete katılan lider eşlerinin müzik dinletisini ilgiyle takip ettiği görüldü.

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen sosyal etkinlikler arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com