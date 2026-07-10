Erkan Sonel kimdir, Erkan Sonel kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Ankara müziğinin tanınan sanatçılarından Erkan Sonel, müzik kariyeri ve özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. "Erkan Sonel kimdir?", "Kaç yaşında?", "Evli mi, bekar mı?" ve "Çocuğu var mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, sanatçının biyografisi, kariyer yolculuğu ve aile hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu.

ERKAN SONEL KİMDİR?

"Erkan Sonel kimdir, kaç yaşında, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?" soruları, Ankara müziğinin sevilen isimlerinden biri olan sanatçı hakkında bilgi edinmek isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sahne performansları ve seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Erkan Sonel'in hayatı ve özel yaşamı merak ediliyor. İşte Erkan Sonel'in biyografisi ve kariyerine dair öne çıkan bilgiler.

Erkan Sonel, Ankara müziğinin tanınan sanatçılarından biridir. Yaklaşık 30 yıla yaklaşan müzik kariyerinde özellikle eğlence mekanlarında seslendirdiği eserlerle adını duyuran Sonel, 1998 yılında çıkardığı "Mecburum" adlı şarkıyla geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Daha sonra yayımladığı "Değirmenci Dayı", "Oda Yanıyo Buda Yanıyo", "Mümkünse Görüşmeyelim" ve "Benim Olsan" gibi parçalarla kariyerini sürdürdü.

ERKAN SONEL KAÇ YAŞINDA?

Erkan Sonel'in 1972 yılında Ankara'nın Sincan ilçesinde doğduğu biliniyor. Buna göre sanatçı, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

ERKAN SONEL NERELİ?

Erkan Sonel, Ankara'nın Sincan ilçesi doğumludur. Uzun yıllardır Ankara'da sahne alan sanatçı, özellikle Ankara oyun havaları ve arabesk tarzındaki yorumlarıyla tanınıyor.

ERKAN SONEL EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Erkan Sonel'in evli olduğu biliniyor. Sanatçı, özel yaşamını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih etse de evli olduğuna ilişkin bilgiler çeşitli biyografi kaynaklarında yer alıyor.

ERKAN SONEL'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet. Erkan Sonel'in iki çocuk babası olduğu biliniyor. Ancak sanatçı, çocukları ve aile yaşamıyla ilgili detayları kamuoyuyla paylaşmamayı tercih ediyor.

ERKAN SONEL HANGİ ŞARKILARLA TANINDI?

Erkan Sonel, kariyeri boyunca birçok sevilen esere imza attı. "Mecburum", "Değirmenci Dayı", "Oda Yanıyo Buda Yanıyo", "Mümkünse Görüşmeyelim" ve "Benim Olsan" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Son yıllarda ise televizyon projelerine yaptığı müzik çalışmalarıyla da adından söz ettirerek daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.