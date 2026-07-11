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Özelleştirme İdaresinin Ankara'daki taşınmaz satışı onaylandı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Çankaya'da bulunan 608 metrekarelik taşınmazın 95 milyon lira bedelle ASKOÇ firmasına satışını onayladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'daki taşınmazın satışına onay verildi.

ÖİB'nin konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Fidanlık Mahallesi'ndeki 608 metrekare taşınmazın ve üzerindeki yapının, bir bütün halinde, 95 milyon lira bedelle ASKOÇ Dinlenme Tesisleri Petrol Nakliyat Gıda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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