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Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı futbolcu Jefferson Nogueira'yı kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekibi Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Jefferson Nogueira Junior ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Jefferson Nogueira Junior ile anlaşmaya varmıştır. Jefferson'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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