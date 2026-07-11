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İstanbul'a doyamadı: Japon bakandan 'uskumru' paylaşımı

İstanbul'a doyamadı: Japon bakandan 'uskumru' paylaşımı Haber Videosunu İzle
İstanbul'a doyamadı: Japon bakandan 'uskumru' paylaşımı
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NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen ve zirvenin ardından İstanbul'u ziyaret eden Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, ilk kez balık ekmek (uskumru) yediğini belirterek, Türk esnafla yaşadığı diyaloğu paylaştı.

  • Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, NATO Liderler Zirvesi sonrası İstanbul'u ziyaret etti.
  • Bakan, İstanbul'da ilk kez balık ekmek yedi ve bunu sosyal medyada 'uskumru sandviç' olarak paylaştı.
  • Bakan, balık ekmek yediği dükkanda bir Japon turist çiftle karşılaştı ve sohbet etti.

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde kapalı bardak suyu mum zannetmesiyle gündeme gelen Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, zirve sonrasında İstanbul'u ziyaret etti.

İLK KEZ BALIK EKMEK YEDİ

İstanbul'u ziyareti sırasında ilk kez balık ekmek yiyen Japon bakan, Türk esnafla yaşadığı diyaloğu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. 

Yaptığı paylaşımda Savunma Bakanlığı ekibiyle birlikte kutlama yemeğine katıldıklarını belirten Şinciro, balık ekmek yedikleri dükkanda tesadüfen karşılaştığı Japon çift ile de sohbet etti.

"İLK KEZ YEDİM"

Yediği balık ekmeğin fotoğrafını da paylaşımına ekleyen Şinciro, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Savunma Bakanlığı ekibiyle katıldığımız kutlama yemeğinde yediğimiz meşhur uskumru sandviç şu. Üçüncü nesil işletmeci bey gururla "Biz dedemin zamanından beri bu işi yapıyoruz. Gelip gördüğünüz için teşekkürler!" diyerek mutfağı gezdirdi. İlk kez yediğim uskumru sandviç, çok lezzetliydi. Tesadüfen dükkânda karşılaştığımız Japon turist çiftle sohbet edebilmemiz de güzel bir anı oldu."

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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