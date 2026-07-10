Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14.00'de toplanan kritik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesi, Grup Başkanı Özgür Özel'in görevden alınacağı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. Haberler.com'un parti genel merkezinden edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar bu ihtimali kesin bir dille yalanladı.

"İL BAŞKANLARINA YÖNELİK YENİ KARARLAR GÜNDEMDE"

Toplantıda, yeni görevden alma ve görevlendirmelerle birlikte ihraç istemiyle disipline sevklerin olabileceğine ilişkin iddiaları değerlendiren Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel, “Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarına yönelik yeni kararlar alacak diye bekliyoruz bugünkü toplantıda da. Bunun duyurusunu MYK toplantısı sonrasında parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın yapabileceği belirtiliyor. Zira rutin olarak toplantılar sonrasında Müslüm Sarı alınan kararları kamuoyuyla paylaşıyor.

"MİLLETVEKİLLERİYLE İLGİLİ DE BİR KARAR DUYARSAK ŞAŞIRMAMAK GEREKİR"

Milletvekili düzeyinde de ihraçların olabileceği ifade ediliyordu. Bugünkü toplantıdan çıkıp çıkmayacağı konusunda çok kesin bir kulis gözükmüyor şu anda; ama kararlar tabii ki MYK toplantısının gündemine özel. Sonrasında milletvekiliyle ilgili de bir karar duyarsak şaşırmamak gerekir diye düşünüyorum."

ÖZEL GÖREVDEN Mİ ALINACAK?

Kulislerde konuşulan Özgür Özel iddiasını Genel Merkez kaynaklarına soran Güzel, şöyle devam etti:

“Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde alabileceği başka bir karardan daha bahsediliyor CHP kulislerinde. O da CHP Grup Başkanlığı görevini sürdüren Özgür Özel'in ve grup başkan vekillerinin de görevden alınacağı yönünde.

Genel merkez kaynaklarına bunun mümkün olup olmayacağını, böyle bir kararın çıkıp çıkmayacağını sorduğumuzda aldığımız cevap böyle bir kararın çıkma olasılığının olmadığı yönünde.

Zira hukuken de baktığımızda meclis grup başkanlığı seçimle gelinen bir görev ve bugüne kadar zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu zorlayan konu Özgür Özel'in yapılan seçimle bu göreve gelmiş olmasıydı. Meclis başkanlığı bu seçimi kabul ettiği için Özgür Özel tekrar grup başkanı görevine devam ediyor. Ve grup başkan vekilleri de görevlerine devam ediyorlar.

"DİSİPLİNE SEVK DURUMUNDA GRUP BAŞKANLIĞI DÜŞEBİLİR"

Özgür Özel'in tedbirli olarak disipline sevk durumunda grup başkanlığı düşebilir, partiyle bağı koparıldığı için. Şu ana kadar da Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin Özgür Özel’i ihraç konusunda bir kararlılığının olmadığını görüyoruz."

Kaynak: Haberler.com