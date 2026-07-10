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Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde kaldıracağını duyurduğu CAATSA yaptırımlarına ilişkin “Uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız, yani bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36'ıncı NATO Liderler Zirvesi'nin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAraf:

Evet doğru söylüyor adımlar atılıyor s400 ler satılıyor :)

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Haber Yorumlarıfrknaknc93@gmail.com:

Güçlü Türkiye

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Haber YorumlarıBabayaro:

uygun adımları atıyoruz: ABD nin menfaatleri doğrultusunda ne diyorlarsa yapacağız

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