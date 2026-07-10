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Şehit Jandarma Astsubay Yusuf Ergün'e Şehadet Belgesi

Şehit Jandarma Astsubay Yusuf Ergün'e Şehadet Belgesi
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Ankara'nın Bala ilçesinde otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün ailesine "şehadet belgesi" verildi.

Ankara'nın Bala ilçesinde otomobilin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün ailesine "şehadet belgesi" verildi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ankara'nın Bala ilçesinde yoldaki lastik parçalarını temizlediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olan Ergün'ün babaevini ziyaret etti.

Şehidin babası Abdullah Ergün'e "şehadet belgesi"ni takdim edeen Sarıibrahim, aileye tekrar başsağlığı diledi.

Sarıibrahim, ailenin sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da katıldı.

Kaynak: AA / Burak Can
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