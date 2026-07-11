Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 11 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Fatih Sultan Mehmet, Ahmetadil, Güvercinlik ve 2685 etkilenecektir.

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Yenice Yolu Sağ, Yol Üstü, Ankara, Özal, Balıkhisar Köy İçi ve Yılanlıpınar etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Şehit Mustafa Aslan, Bağdat, Badem, Bal, Barbaros Hayrettin, Bayır, Bilge, Höyük, Çubuk, Muslihattin Tunca, Burcu ve Bulut etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Merkez, Mustafa Özbek, 12 Nolu, Bahçeler, Bağcılar, 7 Nolu, 16, Galaba, Bağlar Galaba, 8 ve 8 Nolu etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karacakaya bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Karacakaya ve Haydar etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Mustafa Özbek, Ebru, 320., Akkent, Büğdüzsilinecek, 319, Büğdüz, Özyeşilbağ ve 320 etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Prof. Dr. Semih Kandilci, Konutlar, Resim, Çankırı, Rekor, Rehber, Büğdüzsilinecek, Büğdüz, Beste, Timurhan ve Bakraç etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çeltikli, Karapınar, Emirler, Dereköy, Tepeköy, Atatürk, Gültepe, Durupınar, Sincik, Serinyayla, Sinanlı, Mollaresul, Çalışkan, Evliyafakı, Hıdırlar, Küçükkonak, İncirli, Toyçayırı, Bahçecik, Çatak, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Boğazkaya, Merkez Demirözü, Devecipınarı, Büyükkonak, Şerefligökgöz, Saatli, Kuşkondu/1, Kirazoğlu, Eskikışla, Gedik, Yeşilöz, Germik, Kerpiç, Yamak, Alahacılı, Aktepe ve Sırçasaray etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kaymakam A. Galip Kaya, Nilda Yolu, Kozludere, Köy İçi, Teberik, Yıldırım ve Şeyhler etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Bodurlar, Tavşancık, Ahmetadil, 1. Oyumiğde, Keklicek, Gökçeören, Gölköyü, Buğra, İbn Sina, Yeniçöte, Şeyhler, Kargın, Akkuzulu, Yıldız, Yıldız Küme, Eskiçöte, Küçükali, İmam Hüseyin, Kapaklı, Ömercik ve Kargın Küme etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kozayağı, Elecik ve Haydar etkilenecektir.

ALTINDAĞ

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1118, 1113 ve 1118/1 etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1400/2, 1400/8, 1400/3, 1400/4, 1399/8, 1400/5, 1346, 1326, 1331, 1314, 1399/9, 1399/4, 1315 ve 1316 etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1374/4, 1376, 1378, Şehit Hacı Osman Dugan, 1052, 1205 ve 1372 etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Arılık, Kovan, Şehit Ömer Halisdemir, Bebek, Turgut Özal, Cephe, Toplum, Arama ve Şehit Cemalettin etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çevreli, Şehit Bülent Ay, Derme, Duygulu, Kara Ahmet, Dik ve Uzayan etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Sakız Ağacı, Tatlar Köyü, Çayırözü ve Tatlar Mahallesi etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Malazgirt, Altınpark, Şahiner, Çamlıtepe, Harman ve Kutluk etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Sarıçam, Tepeüstü, Şahiner, Fikir, Harman ve Çamlıtepe etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Malazgirt, Altınpark, Erda, Harman, Omaç, Ulutan ve Şehit Ömer Halisdemir etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Peçenek etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Sakız Ağacı ve Tatlar Mahallesi etkilenecektir.

AYAŞ

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kadıobası bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Feruz bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Feruz bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden A Kümesi Ilıca ve Ilıca etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Eskişehir Devlet Yolu, Hisarlıkaya, Balkuyumcu Evleri, Kartalkaya, 5228, 5275, 5283, Bağdat, 5278, 5231, 5230, 5281, 5282, 5280, 5273, 5249, Emek Birikim (74/2)(75/2), 5242, 5235, 5248, 5225, 5241, 5243 ve Ballıkuyumcu Mahallesi etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ceylan, Girmeç ve Bacı etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Karakoyunlu, Tekke Küme ve Girmeç etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler ve Yeni Peçenek etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen (Yeni), Şehit Olgun Gökmen, Emek ve Emek (Yeni) etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen (Yeni), Şehit Olgun Gökmen, Emek ve Emek (Yeni) etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu ve Tepe etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden A Kümesi Ilıca ve Ilıca etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Bavlaz, Gökler ve B Kümesi Akkaya etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Demirel, 673, Başbereket, Ayaş Ankara, 653, Başayaş ve 655 etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 ile 21.59 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 100. Yıl ve 101 etkilenecektir.

BEYPAZARI

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Tekirler, Ozan, Kuzucular, Çamalan B. M. ve Yenice etkilenecektir.

ÇANKAYA

11 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 3275, 3273, 3265, 3276, 3267, 3250, 3284, 3264, 3272, 3268 ve 3270 etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 3275, 5101, 3407, 3412 ve 3438 etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Uğur Mumcu'nun, Kahraman Kadın, Çehre, Kaptanpaşa, Çayhane ve Turgutlu etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2518, 2661/2, Çayyolu, 2661/3, 2661/4, 2661/1 ve Doğan Taşdelen etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2694 ve 2694 Ergönül K. Y. Koop. etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.10 ile 18.10 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 3276, 3318, 3363, 3313, Alacaköy K. Y. K. Serp., Dodurga Köyü Yolu, 2866, 3346, 4899, 3408, 5091, 4900, 4903, 4956, 4897, 4939, Alacaatlı, 3349, 3407 ve Alacaatlı Mahallesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4903 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Beytepe Mahallesi, 5585, 5584 ve 1710 etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Prof. Dr. Aziz Sancar, Çankaya, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mahmut Yesari ve Cemal Nadir etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ceyhun Atuf Kansu ve Tekstilciler etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Mahmut Yesari, Ebüzziya Tevfik ve Prof. Dr. Aziz Sancar etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Necatibey, Fevzi Çakmak 2 ve Gazi Mustafa Kemal etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kumrular, Gazi Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak 2 etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Dumlupınar, 406, Bağlıca, Dumlupınar Bulvarı, 2718 ve 2716 etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 5404, 5403 ve 5399 etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.50 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Sevkur, Yeniyapançarşak, Dağ Evleri, Akörençarşak, Çimşit, Emirler 1 ve Emirler etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 5452 ve Hacı Bektaşı Veli etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kanuni Sultan Süleyman, 5490, 5491, 5442 ve Plevne etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Beytepe Mahallesi, 1683, 1682, Ertuğrul Gazi ve Tuğrul Bey etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Etkilenen cadde veya sokak bilgisi kaynak metinde belirtilmemiştir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.45 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 5415, 5423 ve 5398 etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Hacı Bektaşı Veli ve Hafsa Sultan etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2683, Ahmet Vehbi Koç, S. Saltoğlu ve 2691 etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2683 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Karahamzalı, Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler, Kömürcü, 4200, Boyacılar Dostlar Çiftliği, Tohumlar ve Çavuşlu etkilenecektir.

ETİMESGUT

12 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Fatih Sultan Mehmet, Ahmetadil, Güvercinlik ve 2685 etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1519, 1520 ve 1514 etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2127 ve 2128 etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Eskişehir Devlet Yolu, Hisarlıkaya, Balkuyumcu Evleri, Kartalkaya, 5228, 5275, 5283, Bağdat, 5278, 5231, 5230, 5281, 5282, 5280, 5273, 5249, Emek Birikim (74/2)(75/2), 5242, 5235, 5248, 5225, 5241, 5243 ve Ballıkuyumcu Mahallesi etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Şehit Hikmet Özer, 2235, 2223 ve Elvan etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Şehitler, 2066 ve Şehit Hikmet Özer etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Etimesgut, 1081, 1031, 1085, 1037 ve Belpınarı etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Belpınarı ve 1036 etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler ve Yeni Peçenek etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çambayırı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Dumlupınar, 406, Bağlıca, Dumlupınar Bulvarı, 2718 ve 2716 etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Göçmen ve Kızılelma etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Mermeroğlu, 1236, Nurhayat, 1238, Bağlıca ve 1235 etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2212, 2204, 2203, 2205, 2214, 2226, 2219, 2215, 2216, Elvan, 2225, 2206, 2217, 2232 ve 2201 etkilenecektir.

KEÇİÖREN

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ahatlar, Hocalar, Belen, Buğralar, Beşevler, 2. Küme Çukurören, Çörten, Dökük, Yayla Ahatlar, Çal, Tepe, Tokar, Ferah, Mandıra Bökeler, Mandıra Özmüş, Aşağı Yılanlı, Alıçbaşı, Karadağ, Merkez Yediören, Merkez Elvanlar, Ahmetler, Aşağı Dörtkonak, Öreniçi, Camili, Eldelek, Güney Yayla, Güney, İnceöz, Eskice, Mandıra Osmansin, 2034, Merkez Yoncatepe, Yukarı Dörtkonak, Güney Tatlak, Kuzey Tatlak, Güney Dağkuzören, Merkez Bökeler, 3. Küme Çukurören, Dedem Çayırı, Akpınar Çatağı, Kuzey Yayla, Ören, Kuzey Dağkuzören, Yahşihan Yaylası, Gürağaç, Yayla Elvanlar, Benli Yayla, Yayla Yılanlı, Çit, 1. Küme Çukurören, Çift, Yayla Eldelek, Yayla Dörtkonak, Yayla İnceöz, Yayla Sarıkavak, Yayla Özmüş, Özmüş, Kurt, Hatıplar, Benli Yaylası Küme Evleri, Orta, Yılanlı, Doğanlar, Yayla Buğralar, Yayla Bökeler, Yukarı Sarıkavak, Merkez Osmansin, Muratlar, 13, 115., Fuzuli, Bakırlı, Göl, Benli Yaylası (Çukurören) ve Aşağı Sarıkavak etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 922, 925, 913, 916, Şehit Ali Rıza Bulut, 914, 910, 911, 917, 920, 865, 921, Osmangazi, Şehit Ali Ekşioğlu, 918, 919, 923, 912 ve 872 etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Osmangazi, 787, 778, 784, Demirciler, 780, 782, 781, 1241, 786, 779, 879, 845, 878, 882 ve 783 etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Özgürlük, Bağdat ve Esenler etkilenecektir.

13 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 879, 846, Osmangazi, 876, 873, 889, 872, 864, 892, 783, Ümitova, 874, 875, 866, 845 ve Demirciler etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1230, 1346, 1228, 1229, 1224, 1225, Molla, Sevenler, 883, 1226, 1223, Gümüş, Bilirler, Ergül, Gökçe, Şehit Süleyman Efe, Saklambaç, Güze ve İsmail Gülgeç etkilenecektir.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1226, 1227, Molla, Baltacılar, 1229, Ufuktepe, Şehit Süleyman Efe, Gümüş ve Bilirler etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 340, 1389/1, 1389/2, 413, 416, 337, 417, 1387, Taşocağı, 411, 338, 409, Çambaşı, 1390, 1391, 326, 318, 414, 412, 410, 1388, 329, 761 ve 1389 etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Pasinler, 1336, 1350/2, 1340, 1346, 1335, 1339, 1344, Gaziler, 1246, Mehtap, 1337, 1357, 1353, 1355 ve 1354 etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1361/1, 540, 542, 1363, 1320, 1361/3, 1364, 1362, 1323, 1322, 1291, 1367, 340, 1361, 1360, 1366, 1318, 541, 1359, 1358, 1365 ve 1368 etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Barış, Balıkçılar, Radar, Çağlayan, Güzelyurt, Okul, Aziz, Recep, Hasgül, Çoraklık, Motor, Can, Güler, Saban, İnönü, Aydemir ve Burak etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Silen, Altın, Güniz, Batur, Kent, Hoca Ahmet Yesevi, Şirin, Bağlum, Park, Ali Aşlar, Serik, Şahin Öz, Tuna, Sağlık, Sema, Cihan, Yaprak, Mareşal Fevzi Çakmak, Akış, Beyazıt, Kartalcık, Yabangülü, Sakarya, Sabit, Mezarlık, Çaylak, Akdağ, 976, Onur, Akbağ ve Mithatpaşa etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 850, 843/1, 836/3, 868, 841, Başkent, 846, 858, 845, 865, 844, 860 ve 660 etkilenecektir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 663, 654, 834 ve 657 etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 540, 801/8, 804, 801/1, Başkent ve 772 etkilenecektir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 807 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Aktaş, 1015, 1010, 79, Kazım Karabekir, Toraman, Yeni Karaköy, 107, Atatürk, Yeşilvadi Sitesi, Cumhuriyet, Kıbrıs, Yeşilırmak, Binali Yıldırım, Ulubatlı Hasan, Çayır Yolu, 65, Yuva, 1, Sirkeli Yeşilova, İkipınar, 108, Güzelyurt Bağlum, Güzelyurt, Kızılca, Yeşilyurt Mahallesi, Karşıyaka ve Karaköy etkilenecektir.