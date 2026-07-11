Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı var
Ankara'da sabahın erken saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Polis ekipleri, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Belediye binalarında arama çalışmaları sürerken, çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.
Başkent Ankara güne bir operasyon haberiyle başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Çankaya Belediyesi'ne ait binalara eş zamanlı baskın düzenledi.
BELEDİYE BİNALARINDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sabah saatlerinde belediyenin ana hizmet binalarına giren polis ekipleri, içeride geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI VAR
Soruşturma kapsamında sadece arama yapılmadığı, aynı zamanda belediye personeli ve yöneticileri de dahil olmak üzere çok sayıda isim hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığı belirtiliyor.
Kaynak: ANKA