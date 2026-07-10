Haberler

Japonya Savunma Bakan Koizumi Eminönü'nde balık ekmek yedi

Japonya Savunma Bakan Koizumi Eminönü'nde balık ekmek yedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'da Eminönü'nde balık ekmek yedi ve kahve içti.

NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'u ziyaret etti. Koizumi, beraberindeki heyetle Eminönü'nde balık ekmek yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, resmi temaslarının ardından İstanbul'a geçti. Beraberindeki heyetle birlikte tarihi yarımadayı gezen Koizumi'nin duraklarından biri Eminönü oldu. Burada İstanbul'un simgesel lezzetlerinden balık ekmeğin tadına bakan Japon Bakan, daha sonra heyetiyle birlikte kahve içti.

Koizumi'nin Eminönü ziyareti sırasında çevredeki vatandaşların da kendisine ilgi gösterdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor

Bir ilimiz alarm veriyor! Her yıl hızla eriyen nüfus ilçe kadar kaldı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüplerin yoğun baskısına dayanamayan Doğan, ''Tamam'' dedi

Küçükçekmece'de market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı

Market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı
Messi'ye savaş açan son isim Mbappe

Messi'ye savaş açan son isim Mbappe!
Arda Turan, futbolcularının adeta pestilini çıkardı

Bu hale gelmelerinin sebebi Arda Turan
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek