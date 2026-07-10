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Ticaret Bakanlığından su fiyatlarındaki haksız artışları önlemeye yönelik denetim

Ticaret Bakanlığından su fiyatlarındaki haksız artışları önlemeye yönelik denetim
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından haksız fiyat artışlarını önlemek için Ankara'da bir zincir markette denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler artırıldı.

Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir zincir market şubesini denetledi.

Denetim kapsamında ambalajlı su ve depozito katılım payı kapsamındaki ürünlerin faturaları incelenerek, bunların ürünlerin satış fiyatıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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