36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin ardından, zirve kapsamında adı öne çıkan Ay Yıldız Müşterek Karargahı yeniden gündemin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak proje, hem mimari yapısı hem de teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Peki, Ay Yıldız Karargahı nerede? Ay Yıldız Karargahı'nın özellikleri neler? Detaylar...

AY YILDIZ KARARGAHI NEREDE?

Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Ankara'da inşa ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ağustos 2021 tarihinde temeli atılan proje, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını tek bir yerleşkede bir araya getirmek amacıyla hayata geçiriliyor.

Projeyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta ve koordinasyon yapısının tek merkezden yürütülmesi hedefleniyor. Aynı yerleşkede faaliyet gösterecek kurumlar sayesinde komuta kademesinin ortak bir merkezde bulunması planlanıyor.

Kaba inşaatının büyük bölümü tamamlanan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ilk resmi organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Zirve dolayısıyla konuk savunma bakanları ile NATO'nun üst düzey temsilcileri onuruna yerleşkenin "Yıldız" bölümünde resepsiyon düzenlendi. Böylece Ay Yıldız Karargahı, uluslararası düzeydeki ilk resmi etkinliğine ev sahipliği yapmış oldu.

AY YILDIZ KARARGAHI'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Ay Yıldız Müşterek Karargahı, adını Türk bayrağındaki ay ve yıldız figüründen alıyor. Akıllı bina sistemi, çevre dostu yaklaşımı ve ileri teknoloji altyapısıyla planlanan yerleşke, yalnızca idari bir merkez olarak değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki operasyonel ihtiyaçlarına cevap verecek stratejik bir komuta merkezi olarak geliştiriliyor.

Projede siber güvenlik sistemleri, balistik koruma çözümleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı geliştirilen güvenlik önlemleri ile ileri mühendislik uygulamalarının kullanılması planlanıyor.

"Çelik Kubbe" yaklaşımıyla desteklenen güvenlik konsepti doğrultusunda tasarlanan tesisin, dünyanın sayılı büyüklükteki askeri karargahları arasında yer alması hedefleniyor. Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı kampüste buluşturacak yapısıyla Türkiye'nin savunma alanındaki en kapsamlı yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.