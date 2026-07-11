Haberler

NATO Zirvesi sonrası Yunanistan’da F-35 endişesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 edinmesine ilişkin olumlu açıklamaları Atina'da endişe kaynağı oldu.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 edinmesine ilişkin olumlu açıklamaları Atina'da endişe kaynağı oldu.

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Aleksis Çipras, Economist dergisinin Yunanistan'da düzenlediği bir panel sırasında gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda yaşanan gelişmeler büyük endişe yaratıyor. Hem Avrupa güvenliği hakkında hem de ulusal güvenlik hakkında." diye konuştu.

Kiryakos Miçotakis hükümetini çok yönlü dış politikayı bırakıp, "açık çek" politikasına geçmekle eleştiren Çipras, ABD'nin Joe Biden liderliğinde olduğu dönemde muhalefetteki Miçotakis'in o dönem iktidarda olan kendisini "Trumpçı" olarak nitelendirecek kadar "aşırı hareketleri" olduğunu ifade etti.

Çipras, "Bugün geldiğimiz durumda F-35'ler, F-16'lar, Eurofighter'ler, ABD uçak motorları Türkiye'ye veriliyor ve bizim Çoban Adası'na kablo döşeme imkanımız yok. Şüpheniz olmasın, durum böyle. Ulusal güvenliğimizin tehlikede olduğu bir durumdayız." dedi.

Kendisinin başbakanlık döneminde Suda Askeri Üssü'nü 5 yıllığına kullanma anlaşması karşılığında ABD'den taleplerde bulunduğunu belirten Çipras, Miçotakis'i ise bu kullanım hakkını Dedeağaç dahil 6 farklı üs için süresiz vermekle suçladı.

Çipras, Türkiye'nin F-35 edinmesine ilişkin Trump'tan gelen olumlu açıklamalar için ise "Ben ulusal bir yenilgi olarak nitelendiriyorum." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin F-16, F-35, Eurofighter edinmek, Libya ile deniz yetki alanlarını belirlemek üzere anlaşma yapmak gibi birçok başarı sergilediğine işaret etti.

Basında Türkiye'nin başarısı

NATO Zirvesi'nin ilk gününün ardından Yunan basınında çıkan haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği övgüler geniş yer alırken, F-35 ve CAATSA yaptırımları hakkındaki açıklamalar da Türkiye'nin büyük kazanımları olarak değerlendirildi.

Kathimerini gazetesi bugünkü "Atina gelişmelerden rahatsız" başlıklı haberinde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın dün ABD Kongresi üyeleri ile Atina'da yaptığı görüşmede, "Türkiye'nin F-35 edinmesinin bölgedeki istikrar ve güvenlik üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini" dile getirdiğini aktardı.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in de dün ABD Kongresi üyeleri ile Atina'da yaptığı görüşmede, Türkiye'nin F-35 edinmesinden Yunanistan'ın duyacağı rahatsızlığı dile getirdiğini ifade etti.

F-35 konusunun Türkiye ile ABD arasında iki taraflı bir konu olduğu düşüncesiyle Yunanistan'ın bugüne dek dengeli bir tavır sergilediğini savunan gazete, "Yeni gerçeklik Yunanistan'ın kendi görüşünü tüm kanallar aracılığıyla aktarmasını ve Washington'a Yunanistan'ın görüşlerinin tamamını iletmesini gerekli kılıyor. Yunan tarafında eksik olan ise Washington'a baskı yapma olasılığı." ifadelerini kullandı.

Ta Nea gazetesi ise bugünkü sayısında isim vermeden tecrübeli bir diplomatın gazeteye yaptığı açıklamada, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin övgülerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatında anahtar niteliğinde olduğunu söylediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Atina için sorun işte burada başlıyor. İki müttefikin yakınlaştığını, Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisine girdiğini ve Orta Doğu'da rol üstlenmek istediğini görüyor. Trump'ı çoğu kez hayal kırıklığına uğratan Avrupalıların aksine (Türkiye) nereye istense kuvvet göndermeye hazır görünüyor."

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı

En acı tablo! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Görüntülerin adresi Çin: Çiftçiler firar eden yüzlerce yılanın peşine böyle düştü

Çin'de çiftçiler firar eden yüzlerce yılanın peşine böyle düştü
Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Memurluk şartları belli oldu
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu