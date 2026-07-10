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Ankara Keçiörengücü ilk hafta Antalyaspor ile karşılaşacak

Ankara Keçiörengücü ilk hafta Antalyaspor ile karşılaşacak
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Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu kura çekimi yapıldı. Ankara Keçiörengücü, ilk haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Başkent ekibinin sezonun ilk yarısındaki tüm maç programı açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu kurası çekildi. Yeni sezonun ilk haftasında Ankara Keçiörengücü, Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Kura çekiminin ardından Başkent ekibinin sezonun ilk yarısındaki fikstürü şöyle belirlendi:

1. hafta: Ankara Keçiörengücü - Antalyaspor

2. hafta: Ankara Keçiörengücü - Pendikspor

3. hafta: Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

4. hafta: Ankara Keçiörengücü - Ümraniyespor

5. hafta: Boluspor - Ankara Keçiörengücü

6. hafta: Ankara Keçiörengücü - Sarıyer

7. hafta: Vanspor FK - Ankara Keçiörengücü

8. hafta: Ankara Keçiörengücü - Sivasspor

9. hafta: Bodrum FK - Ankara Keçiörengücü

10. hafta: Ankara Keçiörengücü - Iğdır FK

11. hafta: Fatih Karagümrük - Ankara Keçiörengücü

12. hafta: Ankara Keçiörengücü - Bursaspor

13. hafta: Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü

14. hafta: Ankara Keçiörengücü - Manisa FK

15. hafta: İstanbulspor - Ankara Keçiörengücü

16. hafta: Ankara Keçiörengücü - Kayserispor

17. hafta: Batman Petrolspor - Ankara Keçiörengücü

18. hafta: Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor

19. hafta: Muğlaspor - Ankara Keçiörengücü - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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