Beypazarı Bostancıları Kooperatifi genel kurulunu yaptı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Beypazarı Bostancıları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin olağan genel kurulunda Ahmet Gencer, yeniden başkanlığa seçildi. Gencer, soğuk hava deposu, mantar üretim tesisi ve güneş enerjisi gibi yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Beypazarı Bostancıları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi"nin olağan genel kurulu yapıldı.
Bir tesiste yapılan genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Ahmet Gencer, soğuk hava deposu, istiridye mantarı üretim tesisi ve güneş enerji sistemi gibi yatırımlar ile devam eden projeler hakkında bilgi verdi.
Genel kurulun ardından yapılan seçimde Gencer, yeniden kooperatif başkanlığına seçildi.
Gencer, üyelere teşekkür ederek kooperatifin yeni projelerini hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak