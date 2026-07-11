Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı Esenboğa Havalimanına iki makam aracı getirildi

Çankaya Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınacağı Esenboğa Havalimanı'na eşyalarını teslim almak için personel görevlendirildi ve iki makam aracı gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şu ana kadar 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma, rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

Öte yandan, Yurtdışında olduğu öğrenilen ve kararın ardından Ankara'ya geleceğini açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner için ise gözaltına alınacağı Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar kısmına iki makam aracı ve personel yönlendirildi. Görevlilerin Güner'in kişisel eşyalarını teslim almak için gönderildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı