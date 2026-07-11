Haberler

Gölbaşı'nda Park Halindeki Otomobil Yangını

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şafak Mahallesi Şehit Selami Atabey Caddesi'nde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım

Ankara'da taşlar yerinden oynayacak! İkisi de aynı fikirde birleşti
16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Vietnam'da sürat teknesi alabora oldu: 15 turist öldü

Sürat teknesi 15 turiste mezar oldu
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?