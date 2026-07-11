Gölbaşı'nda Park Halindeki Otomobil Yangını
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şafak Mahallesi Şehit Selami Atabey Caddesi'nde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Soner Aksakal