Haberler

Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı; kaza kamerada

Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı; kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Ankara-Kurtalan seferini yapan Güney Kurtalan Ekspresi, Hazar Gölü mevkisindeki hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada araçta hasar oluşurken, anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da yolcu treni, Hazar Gölü mevkisindeki hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kaza, trendeki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Sivrice ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan hareket ederek Siirt'in Kurtalan ilçesine giden Güney Kurtalan Ekspresi, Hazar Gölü kıyısında hemzemin geçide çıkan otomobile çarptı. Kazada, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı ise trendeki bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın babası: 10 yıl geçse de o anı unutamıyorum

15 yaşındaki Halil İbrahim şehadete böyle yürümüş: O anı unutamıyorum
Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz
Dikkat! Kavurucu sıcaklar geliyor: O bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek

Sıcaklar kavuracak! Bir bölgemizde termometreler 40 dereceyi görecek
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun