Kahramankazan'da tarlada çıkan yangın söndürüldü
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakındaki sanayi sitesine sıçramadan söndürüldü. Yangında tarlanın bir kısmı ve hobi bahçesindeki ev zarar gördü.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Orhaniye Mahallesi Kıran mevkisindeki buğday tarlasında yangın çıktı.
Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden çevredekiler, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını, yakındaki sanayi sitesine ulaşmadan söndürdü.
Yangında, tarlanın bir bölümü ile içerisinde ev bulunan hobi bahçesi zarar gördü.
Kaynak: AA / Nuğman Göktaş