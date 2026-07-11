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Ankara Kalesi yakınında otluk alanda yangın

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ankara Kalesi etrafındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı iddia ediliyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Kalesi'nin etrafındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ankara Kalesi'nin etrafında bulunan otluk arazide yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürülürken, yangının havai fişek atılması sonucu çıktığı iddia edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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