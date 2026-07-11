Başkentte depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Macun Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Şeyma Güven