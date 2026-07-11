Başkentte depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Macun Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.