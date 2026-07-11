Ankara'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Karapürçek-Roketsan ve SAGE bağlantı yolu projeleri kapsamında Ankara'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karapürçek- Roketsan ve SAGE bağlantı yolu projeleri kapsamında güzergahlardaki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Karapürçek-Roketsan ve SAGE bağlantı yolu projeleri kapsamında Ankara'da bazı taşınmazların ve üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş