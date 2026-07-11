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Ankara'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

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Karapürçek-Roketsan ve SAGE bağlantı yolu projeleri kapsamında Ankara'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karapürçek- Roketsan ve SAGE bağlantı yolu projeleri kapsamında güzergahlardaki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karapürçek-Roketsan ve SAGE bağlantı yolu projeleri kapsamında Ankara'da bazı taşınmazların ve üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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