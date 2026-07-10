2026 ANKARA LİSE TABAN PUANLARI: Ankara'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 Ankara lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ankara'da bulunan Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile imam hatip liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih sürecinin en önemli kriterleri arasında yer alıyor. Peki, Ankara'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih heyecanı sürerken, 2026 Ankara lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Başkentte eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ankara'daki en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
ANKARA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PAUNLARI
- Ankara Fen Lisesi — 494,509
- Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi — 493,804
- Ankara Pursaklar Fen Lisesi — 489,019
- Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi — 481,893
- Atatürk Anadolu Lisesi (Yenimahalle) — 481,732
- Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 480,243
- Cumhuriyet Fen Lisesi — 477,332
- Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi — 476,400
- Yenimahalle Fen Lisesi — 474,690
- Özkent Akbilek Fen Lisesi — 470,750
- ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik) — 470,560
- Gazi Anadolu Lisesi — 469,800
- Ankara Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi — 468,900
- Betül Can Anadolu Lisesi — 467,700
- Aydınlıkevler Anadolu Lisesi — 466,800
- Ayrancı Anadolu Lisesi — 465,900
- Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi — 464,700
- Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi — 463,800
- Mimar Sinan Anadolu Lisesi — 462,600
- Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi — 461,900
- Gölbaşı Fen Lisesi — 460,700
- Etimesgut Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi — 459,800
- Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi — 458,900
- Etimesgut Anadolu Lisesi — 457,600
- Çankaya Anadolu Lisesi — 456,900
- Yenimahalle Anadolu Lisesi — 455,700
- Keçiören Anadolu Lisesi — 454,800
- Sincan Anadolu Lisesi — 453,900
- Pursaklar Anadolu Lisesi — 452,600
- Elvankent Şehit Sercan Yazar Anadolu Lisesi — 451,700
- Gölbaşı Anadolu Lisesi — 450,800
- Mamak Fen Lisesi — 449,900
- Polatlı TOBB Fen Lisesi — 448,700
- Etimesgut Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 447,900
- Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 446,800
- Sincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 445,700
- Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 444,900
- Çankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 443,800
- Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 442,700
- Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 441,600
- Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 440,500
- Beypazarı Fen Lisesi — 439,800
- Beypazarı Anadolu Lisesi — 438,900
- Bala Fen Lisesi — 437,600
- Şereflikoçhisar Fen Lisesi — 436,800
- Nallıhan Anadolu Lisesi — 435,900
- Kızılcahamam Fen Lisesi — 434,700
- Çubuk Fen Lisesi — 433,800
- Çubuk Anadolu Lisesi — 432,900
- Haymana Anadolu Lisesi — 431,700
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.