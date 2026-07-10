2026 ANKARA LİSE TABAN PUANLARI: Ankara'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih heyecanı sürerken, 2026 Ankara lise taban puanları öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Başkentte eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri ve mesleki teknik Anadolu liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ankara'daki en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

ANKARA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PAUNLARI

Ankara Fen Lisesi — 494,509

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi — 493,804

Ankara Pursaklar Fen Lisesi — 489,019

Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi — 481,893

Atatürk Anadolu Lisesi (Yenimahalle) — 481,732

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 480,243

Cumhuriyet Fen Lisesi — 477,332

Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi — 476,400

Yenimahalle Fen Lisesi — 474,690

Özkent Akbilek Fen Lisesi — 470,750

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik) — 470,560

Gazi Anadolu Lisesi — 469,800

Ankara Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi — 468,900

Betül Can Anadolu Lisesi — 467,700

Aydınlıkevler Anadolu Lisesi — 466,800

Ayrancı Anadolu Lisesi — 465,900

Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi — 464,700

Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi — 463,800

Mimar Sinan Anadolu Lisesi — 462,600

Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi — 461,900

Gölbaşı Fen Lisesi — 460,700

Etimesgut Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi — 459,800

Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi — 458,900

Etimesgut Anadolu Lisesi — 457,600

Çankaya Anadolu Lisesi — 456,900

Yenimahalle Anadolu Lisesi — 455,700

Keçiören Anadolu Lisesi — 454,800

Sincan Anadolu Lisesi — 453,900

Pursaklar Anadolu Lisesi — 452,600

Elvankent Şehit Sercan Yazar Anadolu Lisesi — 451,700

Gölbaşı Anadolu Lisesi — 450,800

Mamak Fen Lisesi — 449,900

Polatlı TOBB Fen Lisesi — 448,700

Etimesgut Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 447,900

Keçiören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 446,800

Sincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 445,700

Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 444,900

Çankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 443,800

Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 442,700

Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 441,600

Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 440,500

Beypazarı Fen Lisesi — 439,800

Beypazarı Anadolu Lisesi — 438,900

Bala Fen Lisesi — 437,600

Şereflikoçhisar Fen Lisesi — 436,800

Nallıhan Anadolu Lisesi — 435,900

Kızılcahamam Fen Lisesi — 434,700

Çubuk Fen Lisesi — 433,800

Çubuk Anadolu Lisesi — 432,900

Haymana Anadolu Lisesi — 431,700

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.