Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da temaslarda bulunan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun, zirvenin ardından İstanbul'u ziyaret ettiği görüldü.

BALIK EKMEK YEDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Ortaya çıkan görüntülerde Koizumi Şinciro'nun, İstanbul'daki bir balık ekmek restoranında beraberindeki heyetle yemek yediği görüldü. Bakanın, vatandaşların arasında herhangi bir gösterişten uzak şekilde balık ekmek yediği anlar kameralara yansıdı.

Masada Japon heyetinden isimlerin de bulunduğu görülürken, ziyaret sırasında restoranın olağan şekilde hizmet vermeye devam ettiği dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Koizumi Şinciro'nun İstanbul'daki balık ekmek molasına ilişkin görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Görüntüler, Japon Bakanın Türkiye programının ardından İstanbul'un simge lezzetlerinden birini tercih ettiğini ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com