Haberler

Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi

Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi Haber Videosunu İzle
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun, programının ardından İstanbul'da balık ekmek yediği görüntüler ortaya çıktı. Bakanın beraberindeki heyetle birlikte vatandaşların arasında yemek yediği anlar dikkat çekti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da temaslarda bulunan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun, zirvenin ardından İstanbul'u ziyaret ettiği görüldü.

BALIK EKMEK YEDİĞİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Ortaya çıkan görüntülerde Koizumi Şinciro'nun, İstanbul'daki bir balık ekmek restoranında beraberindeki heyetle yemek yediği görüldü. Bakanın, vatandaşların arasında herhangi bir gösterişten uzak şekilde balık ekmek yediği anlar kameralara yansıdı.

Masada Japon heyetinden isimlerin de bulunduğu görülürken, ziyaret sırasında restoranın olağan şekilde hizmet vermeye devam ettiği dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Koizumi Şinciro'nun İstanbul'daki balık ekmek molasına ilişkin görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Görüntüler, Japon Bakanın Türkiye programının ardından İstanbul'un simge lezzetlerinden birini tercih ettiğini ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt

Müttefiklik bunun neresinde? İsrail-Türkiye sorusuna tepki çeken yanıt
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDi:

Bizimkiler halkın için de yemez sadece oy zamani vatandaşin yanında olur unutmayın bunu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı
Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin lira

Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin lira
LGS sonuçları açıklandı

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu

3 milyon takipçili fenomenin skandal oyunu deşifre oldu
Görüntüler infial yaratmıştı: Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar

Eli bıçaklı kocasından öldüresiye dayak yiyen kadından şok karar