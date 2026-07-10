Ankara Keçiörengücü'nden orta sahaya takviye
Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Junior ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Junior ile sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Jefferson Junior ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı