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Şair Ahmet Telli Yarın Son Yolculuğuna Uğurlanacak

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Vefat eden yazar ve şair Ahmet Telli için yarın Ankara'da tören düzenlenecek. Cenaze, ikindi vakti Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(ANKARA) - Vefat eden yazar ve şair Ahmet Telli için yarın Ankara'da tören düzenlenecek. Telli'nin cenazesi, ikindi vakti Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yazar ve şair Ahmet Telli'nin cenaze programı belli oldu. Paylaşılan cenaze programına göre Ahmet Telli için yarın saat 11.00'de Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necatibey Caddesi'ndeki binasında tören düzenlenecek.

Telli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda, defnedilecek.

Toplumcu gerçekçi şiirin önemli temsilcilerinden Ahmet Telli, hüzün, isyan, sevda ve direnişi aynı şiir evreninde buluşturan eserleriyle Türk edebiyatının özgün isimleri arasında yer aldı.

2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde doğan Telli, öğretmen okullarında eğitim gördükten sonra köy öğretmenliği yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayan Telli, Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara'da Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1981 yılında sıkıyönetim döneminde tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Telli, yargı sürecinin ardından yayıncılık, editörlük ve kitapçılık yaptı. Mahkeme kararıyla 1993 yılında öğretmenliğe dönen Telli, daha sonra emekliye ayrıldı.

İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan Ahmet Telli'nin "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Nida" ve "Veda Divanı" gibi çok sayıda eseri bulunuyor. Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü, Yazko Şiir Özendirme Ödülü, Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülü, Altın Portakal Şiir Ödülü ve PEN Türkiye Şiir Ödülü'nün de aralarında bulunduğu birçok ödüle layık görülen Telli, ardında Türk şiirinin hafızasında önemli bir miras bıraktı.

Kaynak: ANKA
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