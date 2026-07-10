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Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var

Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
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CHP'de Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları hız kazandı. 20 Temmuz'da 100 milletvekiliyle partiden kopmayı planlayan Özel kanadını dokunulmazlık fezlekeleri zorlarken, sürecin perde arkasındaki asıl bomba Ekrem İmamoğlu cephesinden geldi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in kulislerden edindiği bilgilere göre; İmamoğlu'nun, kuruluş sürecinin bir an önce tamamlanmasını talep ettiği ve yeni partinin isminde mutlaka "Yol" ifadesinin yer almasını talep ettiği belirtiliyor.

  • Özgür Özel ve ekibinin 20 Temmuz'da istifa edip 24 Temmuz'da yeni partiye geçmesi planlanıyor.
  • Ekrem İmamoğlu, yeni partinin adında 'yol' ifadesinin yer almasını talep ediyor.
  • Özgür Özel, CHP'den 100 milletvekili ile ayrılmayı hedefliyor ancak kulislerde bu sayının 50 civarında kalacağı konuşuluyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan çıkması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla Genel Başkan olarak atanması ardından yeni parti çalışmaları hız kazandı. 

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; bir yandan baskın seçim ihtimaline karşı Anadolu Birliği Partisi ile görüşmeleri sürdürürken diğer yandan da yeni parti çalışmalarını devam ettiren Özgür Özel ve ekibini, haklarındaki dokunulmazlık fezlekeleri zorluyor.

20 TEMMUZ TARİHİNE ODAKLANILDI

Özel ve ekibinin, yeni parti ya da mevcut partilerden birine katılım konusunda 20 Temmuz’da harekete geçecekleri konuşuluyor. 20 Temmuz’da istifalarını verip 24 Temmuz’da yeni adreste buluşulmasının planlandığı kaydediliyor.

İMAMOĞLU'NDAN "YOL" TALEBİ

Yeni parti çalışmalarının arka planındaki isim olarak kulislerde dile getirilen Ekrem İmamoğlu’nun, partinin adında “yol” ifadesinin olmasını talep ettiği ve partinin bir an önce kurulmasını istediği de kulislerde dile getiriliyor.

100 MİLLETVEKİLİ HEDEFİ

Özel’in, beraberinde mümkün olduğunca kalabalık milletvekili ile CHP’den ayrılmayı planladığı ve 100 milletvekili hedefi ile hareket ettikleri kaydediliyor. Özgür Özel kanadından yapılan değerlendirmelerde sayı konusunda sıkıntılarının olmadığı ifade edilse de kulislerde bu hedefi tutturmalarının oldukça zor olduğu konuşuluyor. Ayrılacak vekil sayısının 50 civarında kalmasının “CHP’den güçlü kopuş”u zora sokacağı belirtiliyor.

O İSİMLER YENİ PARTİYE GEÇECEK Mİ?

Kulislerde ayrıca, yeni parti çalışmalarını devam ettiren Özel ve ekibinin, haklarındaki dokunulmazlık dosyaları nedeniyle de sıkıntı yaşadıkları ifade ediliyor. Haklarında suçlamalar bulunan ve özellikle iddianamelerde adları geçen isimlerin yeni partiye geçip geçmeyecekleri konusunun tartışıldığı bildiriliyor.

FEZLEKELERDE ÖZEL’İN İSMİ DE GEÇİYOR

CHP Grup Başkanı görevini sürdüren Özgür Özel’in yanı sıra Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, haklarında dokunulmazlık fezlekesi bulunan isimler. Özellikle yakın çevresindeki isimler hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verilen Veli Ağababa, tartışmaların odağındaki isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bazı isimlere, Anayasası'nın 83. maddesinde geçen ve yasama dokunulmazlığı dışında tutulan "ağır cezayı gerektiren suç üstü hali" kapsamında işlem yapılabileceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor.

YENİ PARTİ Mİ, MEVCUT PARTİLERDEN BİRİ Mİ?

Özgür Özel kanadında cevabı aranan ikinci soru da yeni bir parti mi, yoksa seçime girme hakkı bulunan mevcut partilerden birine mi katılım sağlanacağı... Özel ve ekibinin bir yandan yeni parti çalışmalarını sürdürürken, baskın seçim ihtimali için de görüşmelerin sürdüğü Anadolu Birliği Partisi’ni (ABP) hazır tuttukları ve 18-19 Temmuz’da partiye geçişin sağlanmasının değerlendirildiği konuşuluyor. Ancak son günlerdeki tartışmaların ardından ABP ile görüşmelerin askıya alındığı kaydediliyor.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (35)

Haber YorumlarıBidüşün:

Her yol var partisi

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Bu daha çok uydu. Adamlarda her yol var.

yanıt21
yanıt6
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Yol alsana kol.

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıVatansever:

her yol mübah da uygun

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıSimu:

Birileri zamanında doğru yol partisini kurmuştu. bunlar da eğri yol partisi kursunlar :D

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıToroman Kutlug:

Kazıklı Yol Partisi (KYP)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

kazıklı voyvoda aklıma geldi:))

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıKara Kaya:

Ee bu partililere yollu mu diyeceğiz şimdi? ??

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

tam olarak öyle

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıVatansever:

en azından bu konuda dürüstler

yanıt2
yanıt1

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