CHP Sözcüsü Sarı, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin, "Avrupa'nın güvenliği olmadan NATO'nun güvenliğinin olamayacağı, Türkiye'nin güvenliği olmadan ve savunma sanayide Türkiye kazanımlarının Avrupa güvenliğinin bir parçası haline dönüştürülmeden de bir NATO güvenliği ve Avrupa güvenliği olamadığı teyit edilmiş oldu." ifadesini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, toplantıda, ülke gündemi, NATO Ankara Zirvesi ve enflasyon rakamlarını görüştüklerini, parti içi meselelerle ilgili düzenleme ve değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Sarı, Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

NATO zirvesinin Türkiye açısından riskleri ve kazanımları olduğuna işaret eden Sarı, şunları kaydetti:

"Türkiye açısından en önemli kazanımı hiç kuşku yoktur ki savunma sanayi alanında Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılacak işbirlikleri. Türk savunma sanayinin özellikle insansız savaş araçları açısından gelmiş olduğu seviyenin aslında ne kadar önemli olduğunu bu zirvede teyit etmiş olduk. Avrupa'nın güvenliği olmadan NATO'nun güvenliğinin olamayacağı, Türkiye'nin güvenliği olmadan ve savunma sanayinde Türkiye kazanımlarının Avrupa güvenliğinin bir parçası haline dönüştürülmeden de bir NATO güvenliği ve Avrupa güvenliği olamadığı teyit edilmiş oldu. Birlik ülkelerinin birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri kısıtlamaların ve kotaların kaldırılması, özellikle Avrupa Birliği'nin kendi güvenlik ihtiyaçları açısından yapacağı harcamalarda Türk savunma sanayi şirketlerinin önemli bir yer ve rol elde edecek olmasının da önemli bir kazanım olduğunu değerlendiriyoruz. CHP olarak savunma sanayisinin gelmiş olduğu yeri önemli buluyoruz ve bundan sonraki süreçlerde de destekliyoruz. Türkiye açısından da stratejik olarak çok önemli bir kazanım olduğunu değerlendirmiş olduk."

14 ilde yeni görevlendirme ve 7 ilde görevden alma yapıldı

Sarı, MYK'nin ana gündem maddelerinden birinin de partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş, eylem ve davranışları ile mutlak butlan sürecindeki tutumları nedeniyle görevden alınan 22 il başkanlığına yönelik atamalar olduğunu vurguladı.

CHP'nin çeşitli illerde örgüt yöneticisi bulamadığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu aktaran Sarı, "Bizim her ilde en az 7-8 tane il başkanı adayımız var. Bu adaylarımızı süzgeçlerden geçiriyoruz, mülakatlar yapıyoruz. CHP MYK'sinde konsensüs oluşturarak, oradaki arkadaşlarımızın da fikirlerini alarak bu atamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla buradaki zaman farkı tamamen bundan kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

Boş kalan 22 ilden 14'ünün il yönetimini belirlediklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Bitlis ilimiz için Marif Kızılağaç arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz. Aksaray için Cansu Bülbül, Bilecik için Kazım Yağmur, Denizli için Ayhan Oran, Diyarbakır için Sertaç Eke, Ağrı için İbrahim Varol, Iğdır için Halil İbrahim Artantaş, Kırıkkale için Mustafa Demirel, Manisa için Engin Uzun, Muğla için Halil Karahan, Muş için Sertaç Demirel, Nevşehir için Tayfun Ceyhan, Yozgat için Kazım Eliaçık ve Tekirdağ için Erdoğan Kaplan arkadaşımızı il başkanı olarak atamış bulunuyoruz."

Sarı, diğer illeri ise gelecek hafta değerlendireceklerini bildirdi.

Bazı illerde ise görevden almaların olduğunu dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar ilimizi ve merkez ilçemizi, Giresun il başkanımızı, il yönetimini, disiplin kurulumuzu ve merkez ilçe başkanımızı, merkez ilçe yönetimimizi, Trabzon ilimizi ve merkez ilçe olan Ortahisar ilçemizi, Yozgat ilimizi ve il yönetimimizi, Burdur ilimizi ve il yönetimimizi, Aydın ilimizi ve il yönetimimizi ve Tekirdağ ilimizi ve il yönetimimizi yani 7 ilimizi de görevden almış, örgütü feshetmiş bulunuyoruz. 3 tane de ihracımız var. Daha önceki dönem İzmir il başkanlığımızı yürütmüş ama bundan önceki MYK'lerde görevden alınmış Çağdaş Güç arkadaşımızı tedbirli bir biçimde Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmiş bulunuyoruz kesin ihraçla. Yine aynı şekilde Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da bu şekilde böyle bir değerlendirmeyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmiş, tedbirli bir biçimde sevk etmiş bulunuyoruz."

Sarı, NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen devlet başkanlarının Anıtkabir'i ziyaret etmemesine yönelik soruya, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ya da herhangi bir devlet başkanının Türkiye'ye geldiğinde Anıtkabir'i ziyaret etmemesini Türkiye ziyaretleri açısından çok önemli bir eksiklik olarak görüyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin ötesinde bir değer." cevabını verdi.