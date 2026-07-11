Ankara'da fabrikanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir fabrikanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 221. Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrikanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın binanın yanıdaki paletlere sıçmarası ile büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı