Haberler

Ankara'da fabrikanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Yenimahalle'de bir fabrikanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın paletlere sıçrayarak büyüdü, maddi hasar oluştu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir fabrikanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 221. Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fabrikanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangın binanın yanıdaki paletlere sıçmarası ile büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vietnam'da sürat teknesi alabora oldu: 15 turist öldü

Sürat teknesi 15 turiste mezar oldu
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık

Başkanın gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık