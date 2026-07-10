Kahramankazan'da bin dönümlük buğday tarlası yandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan yangında bin dönümlük hasat edilmemiş buğday tarlası küle döndü.

Yangın, Kahramankazan ilçesi Orhaniye Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bin dönümlük hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ilk önce duruma kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra vatandaşlar yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı